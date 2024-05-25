القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي بنظام (Hybride) للمقالات العلمية

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولى العلمى للكلية الفنية العسكرية الذى يضم خمس مؤتمرات علمية هى المؤتمر الدولى الحادى والعشرين للميكانيكا التطبيقية والهندسة الميكانيكية، والمؤتمر الدولى الخامس عشر للهندسة المدنية والمعمارية، والمؤتمر الدولى الرابع عشر للهندسية الكهربائية، والمؤتمر الدولى الثانى عشر للهندسية الكيميائية والبيئية، والمؤتمر الدولى الثانى عشر للرياضيات والفيزياء الهندسية، والذى إستمر على مدار عدة أيام فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث العلمى ومواكبة التطورات المتلاحقة فى العلوم والدراسات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة.

وخلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر ألقى اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الدول، وأعرب عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من بحوث وورش عمل فى تحقيق الهدف المطلوب منه بإثراء العمل البحثى والإرتقاء بالمستوى التعليمى والمعرفى وتبادل الخبرات بين الباحثين المشاركين .

شارك فى المؤتمر الذى ينفذ بنظام العرض الهجين (Hybride) للمقالات العلمية ، عدد (53) جامعة من (23) دولة عربية وأجنبية و(76) جامعة ومعهد مصرى ، وناقش الباحثين فى المؤتمر عدد (247) ورقة بحثية فى (52) جلسة علمية من خلال (375) محكم ، وعقد فى المؤتمر عدد (29 ) جلسة للمتحدثين الرئيسيين، وعدد (3) حلقات نقاشية ، وخلال المؤتمر تم عرض وتحليل ومناقشة أحدث الأبحاث فى المجالات العلمية والهندسية المختلفة .

ويهدف المؤتمر إلى إتاحة الفرصة للمشاركين فى تبادل الخبرات والأفكار العلمية سواء من خلال التواصل المباشر مع الباحثين أو من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بما يسهم فى الارتقاء بالعمل البحثى فى المجالات المختلفة.

حضر وقائع المؤتمر اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات والشخصيات العامة.