تطورات جديدة بشأن فرض عقوبات أمريكية على جيش الاحتلال

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على كتيبة «نيتسح يهودا» إذا لم يثبت الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ إجراءات ضد تجاوزاتها بحق الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة وجدت أدلة على أن 3 وحدات من الجيش الإسرائيلي ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين.

يأتي ذلك فيما نشر موقع "أكسيوس" الأمريكي تقريرا كشف فيه عن مراجعة الولايات المتحدة لقرار فرض عقوبات على كتيبة في جيش الاحتلال عقب تقدير الجانب الإسرائيلي لتقرير جديد حول الأمر.



من ناحية أخرى، قرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تأجيل الزيارة إلى إسرائيل إلى الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء زيارته إلى السعودية.