هل سترد إسرائيل على إيران عقب هجوم المسيرات والصواريخ؟

أثارت الهجمات الإيرانية على إسرائيل العديد من التساؤلات حول مدى استمرار التهديدات من الطرفين، ورد إسرائيل على إيران.

فيما بعثت طهران برسالة إلى واشنطن عبر سويسرا تحذر فيها من استهداف قواعدها إذا دعمت واشنطن أي رد إسرائيلي.

وقال رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إن العملية العسكرية ضد إسرائيل كانت تحذيرية فقط، ولم تستهدف أي مواقع اقتصادية، محذرا بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية.

فيما قال مسؤول إسرائيلي إلى صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني. مضيفا أن إمكانية الرد تقلصت في ضوء نتيجة الهجوم والموقف الأمريكي.

وكانت صحف أمريكية قد كشفت عن طلب جو بايدن الرئيس الأمريكي من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الرد علىإيران، عقب انتهاء هجوم طهران دون خسائر.

وكان دانيال هاجاري المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أعلن في مؤتمر صحفي، اليوم، أنه تم توجيه نحو 200 تهديدجوي أطلق باتجاه إسرائيل، كان من بينها توجيه صواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات.

كما أفاد الناطق العسكري الإسرائيلي، أنه تم استهداف مطار عسكري إسرائيلي في الهجوم الصاروخي الإيراني، وأطلقت إيران عشرات الصواريخ أرض أرض تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن هناك تهديدات ما زالت في الطريق إلي إسرائيل.