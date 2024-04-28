الدفاع الروسية تعلن السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على قرية في منطقة دونيتسك في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم الأحد أنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا بأربع طائرات مسيرة من طراز شاهد-131/136 انطلقت من كيب تشودا في شبه جزيرة القرم، وصاروخ دفاع جوي من طراز إس-300 أطلق من منطقة بيلجورود الروسية، كما تم إطلاق خمس طائرات مسيرة من نوع غير محدد من الجزء المحتل من منطقة خيرسون.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية الرسمية عن أوليشوك قوله "نتيجة للعمل القتالي، دمرت الوحدات الصاروخية المضادة للطائرات ووحدات مجموعات النيران المتنقلة التابعة للقوات الجوية طائرات شاهد الأربعة في مناطق كييف وفينيتسا وخميلنيتسكي وكيروفوهراد. ودمرت النيران المتنقلة طائرة بدون طيار من نوع غير محدد في ميكولايف".