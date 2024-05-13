محافظ أسوان: غلق أبواب مبنى أسفل كوبري الشيخ عيسى للحفاظ على سلامة المواطن

الإثنين 13/مايو/2024 - 05:10 م

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالغلق الفورى لجميع المنافذ المتواجدة بأحد المبانى بأسفل كوبرى الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة ، وذلك عقب ورود شكاوى بتواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية بها ، ومحاولتهم التعدى على المارة من الأهالى لأكثر من مرة ، وبناءاً على ذلك أوضح رئيس المدينة بأنه تم التعامل السريع مع هذه الشكوى ، وتم غلق كافة المنافذ والأبواب بهذا المبنى ، لحين النظر فى إعادة إستخدامه من عدمه .

وأكد على أن الهدف دائماً هو توفير الحياة الآمنة للمواطنين ، والتكاتف مع كافة الجهات الجهات المعنية لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل .

يأتي ذلك فى ظل الإستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمشاكل والشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " أو الجولات الميدانية أو اللقاءات الأسبوعية أو على الواتس آب الشخصى للمحافظ ، ومن أجل الحفاظ على سلامة وآمن وأمان المواطن الأسوانى من أى أضرار .

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