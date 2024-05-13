زي النهارده.. القوات الصليبية تحتل بيروت والروس يسيطرون على مصب نهر نيفا

تمر علينا اليوم الإثنين، الموافق 13 مايو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة ومنها:

• في عام 1110 - القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم «جوتييه» .

• في عام 1397 - أشيكاغا يوشي-ميتسو يبني معبد كينكاكو-جي.

• 1703 - الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سانت بطرسبرغ.

• 1805 - عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا،

• 1809 - الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.

• 1888 - البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.

• 1943 - القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرًا بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.

• 1948 - إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين.

• 1958 - الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألّفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا.

• 1965 - جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

• 2004 - انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات،

• 2008 - أصدر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مرسوما بتعيين أركادي دفوركوفيتش مساعدا للرئيس الروسي وممثلاً للرئيس الروسي في مجموعة الثماني.

• 2011 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، ويعيّن نائبه ديفيد هيل خلفًا مؤقتًا له.

• 2014 - انفجارٌ في منجمٍ للفحم الحجري في تركتاة يودي بحياة أكثر من 200 عامل.

• 2015 - رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا يتم الانقلاب عليه من قبل الجيش عندما كان في زيارة إلى تنزانيا، ولكن يفشل هذا الإنقلاب في 15 مايو.

افتتاح مهرجان كان السينمائي 2015 في فرنسا.

• 2016 - مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي.

المواليد

كما يصادف اليوم ميلاد العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات ومنهم:

• في عام 677 - محمد بن علي الباقر الإمام الخامس عند الشيعة ومن المعصومين وأهل البيت في اعتقاد الشيعة.

• وفي عام1160 - ابن الأثير الجزري، أحد كبار المؤرخين المسلمين.

• في عام 1730 - ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

• في عام 1840 - ألفونس دوديه، أديب فرنسي.

•في عام 1857 - رونالد روس، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.

• 1882 - جورج براك، رسام فرنسي.

• 1928 - سميحة توفيق، ممثلة مصرية.

• 1928- إنريكي بولانيوس، رئيس نيكاراغوا.

• 1938 - جوليانو أماتو، رئيس وزراء إيطاليا.

• 1939 - هارفي كيتل، ممثل أمريكي.

• 1940 - بروس شاتوين، روائي إنجليزي.

• 1950 - ستيفي وندر، مغني أمريكي.

• 1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.

• 1952 - نزار أبو حجر، ممثل سوري.

• 1956 - بيرند فورستر، لاعب كرة قدم ألماني.

• 1958 - عبد الله السدحان، ممثل سعودي.

• 1969 - عصام كاريكا، مغني مصري.

• 1970 - خلف حمود الخطيمي، شاعر كويتي.

• 1976 - مارك ديلاني، لاعب كرة قدم ويلزي.

• 1977 - سامانثا مورتن، ممثلة إنجليزية.

• 1979 - الأمير كارل فيليب، دوق فارملاند وابن ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.

• 1981 - مساعد عبد الله، لاعب كرة قدم كويتي.

• 1983 - يايا توريه، لاعب كرة قدم إيفواري.

• 1984 - أحمد عجب، لاعب كرة قدم كويتي.

• 1986 - روبرت باتينسون، ممثل إنجليزي..

• 2000 - عمر أبو ليلى، فدائي فلسطيني.



الوفيات

شهد اليوم وفاة العديد من الشخصيات العامة، ومنها:

تاكيدا شين-غن، عسكري ياباني.

• 1801 - محمد بن عبد الله الفيروز، عالم مسلم وفقيه حنبلي أحسائي.

• 1930 - فريتيوف نانسين، مستكشف نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1922.

• 1938 - شارل إدوار غيوم، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1920.

• 1961 - غاري كوبر، ممثل أمريكي.

• 1987 - فايز الفقيه، صحفي وأستاذ جامعي وسياسي لبناني.

