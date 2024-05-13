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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

زي النهارده.. القوات الصليبية تحتل بيروت والروس يسيطرون على مصب نهر نيفا

ابرز احداث13 مايو
ابرز احداث13 مايو
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تمر علينا اليوم الإثنين، الموافق 13 مايو، العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية المهمة ومنها:

• في عام 1110 - القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم «جوتييه» .
• في عام 1397 - أشيكاغا يوشي-ميتسو يبني معبد كينكاكو-جي.
• 1703 - الروس يحتلون مصب نهر نيفا ويضعون أساس مدينة سانت بطرسبرغ.
• 1805 - عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، 
• 1809 - الفرنسيون بقيادة نابليون بونابرت يستولون على العاصمة النمساوية فيينا.
• 1888 - البرازيل تحرم العبودية والمتاجرة بالعبيد.
• 1943 - القائد العام للقوات الفرنسية في أفريقيا الجنرال جيرو يصدر أمرًا بإقصاء الباي التونسي محمد المنصف عن منصبه بعد اتهامه بالتعاون مع الألمان ضد الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية.
• 1948 - إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين.
• 1958 - الجيش الفرنسي يقوم بحركة تمرد في الجزائر على السلطة المركزية في باريس بدعم من المستعمرين الذين ألّفوا لجنة للأمن العام طالبت بالدمج التام بين الجزائر وفرنسا.
• 1965 - جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
• 2004 - انتخاب سونيا غاندي رئيسة لوزراء الهند وذلك بعد فوز حزب المؤتمر الوطني الهندي الذي ترأسه في الانتخابات،
• 2008 - أصدر الرئيس الروسي دميتري مدفيديف مرسوما بتعيين أركادي دفوركوفيتش مساعدا للرئيس الروسي وممثلاً للرئيس الروسي في مجموعة الثماني.
• 2011 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن عن استقالة مبعوث السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، ويعيّن نائبه ديفيد هيل خلفًا مؤقتًا له.
• 2014 - انفجارٌ في منجمٍ للفحم الحجري في تركتاة يودي بحياة أكثر من 200 عامل.
• 2015 - رئيس بوروندي بيير نكورونزيزا يتم الانقلاب عليه من قبل الجيش عندما كان في زيارة إلى تنزانيا، ولكن يفشل هذا الإنقلاب في 15 مايو.
 افتتاح مهرجان كان السينمائي 2015 في فرنسا.
• 2016 - مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز في حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي.
 المواليد

كما يصادف اليوم ميلاد العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات ومنهم:
•  في عام 677 - محمد بن علي الباقر الإمام الخامس عند الشيعة ومن المعصومين وأهل البيت في اعتقاد الشيعة.
•  وفي عام1160 - ابن الأثير الجزري، أحد كبار المؤرخين المسلمين.
• في عام 1730 - ماركيز روكنغهام، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
• في عام 1840 - ألفونس دوديه، أديب فرنسي.
•في عام  1857 - رونالد روس، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.
• 1882 - جورج براك، رسام فرنسي.
• 1928 - سميحة توفيق، ممثلة مصرية.
• 1928-  إنريكي بولانيوس، رئيس نيكاراغوا.
• 1938 - جوليانو أماتو، رئيس وزراء إيطاليا.
• 1939 - هارفي كيتل، ممثل أمريكي.
• 1940 - بروس شاتوين، روائي إنجليزي.
• 1950 - ستيفي وندر، مغني أمريكي.
• 1951 - وجنات الرهبيني، ممثلة سعودية.
• 1952 - نزار أبو حجر، ممثل سوري.
• 1956 - بيرند فورستر، لاعب كرة قدم ألماني.
• 1958 - عبد الله السدحان، ممثل سعودي.
• 1969 - عصام كاريكا، مغني مصري.
• 1970 - خلف حمود الخطيمي، شاعر كويتي.
• 1976 - مارك ديلاني، لاعب كرة قدم ويلزي.
• 1977 - سامانثا مورتن، ممثلة إنجليزية.
• 1979 - الأمير كارل فيليب، دوق فارملاند وابن ملك السويد كارل السادس عشر غوستاف.
• 1981 - مساعد عبد الله، لاعب كرة قدم كويتي.
• 1983 - يايا توريه، لاعب كرة قدم إيفواري.
• 1984 - أحمد عجب، لاعب كرة قدم كويتي.
• 1986 - روبرت باتينسون، ممثل إنجليزي..
• 2000 - عمر أبو ليلى، فدائي فلسطيني.


الوفيات

شهد اليوم وفاة العديد من  الشخصيات العامة، ومنها: 

تاكيدا شين-غن، عسكري ياباني.
• 1801 - محمد بن عبد الله الفيروز، عالم مسلم وفقيه حنبلي أحسائي.
• 1930 - فريتيوف نانسين، مستكشف نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1922.
• 1938 - شارل إدوار غيوم، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1920.
• 1961 - غاري كوبر، ممثل أمريكي.
• 1987 - فايز الفقيه، صحفي وأستاذ جامعي وسياسي لبناني.
 

الحرب العالمية الثانية القوات الصليبية تحتل بيروت الروس يحتلون مصب نهر نيفا ابرز احداث 13مايو