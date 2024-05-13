وزيرة خارجية سلوفينيا تبدي استياءها من استمرار العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

خلال زيارتها اليوم إلى معبر رفح الحدودي والهلال الأحمر المصري، عبرت تانيا فايون، نائب رئيس وزراء سلوفينيا ووزيرة الخارجية السلوفينية، عن صدمتها إزاء إغلاق المعبر لعدة أيام.

وفي حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أبدت فايون استياءها من توقف أكثر من 2000 شاحنة ومساعدة إنسانية عن الوصول إلى المحتاجين في رفح، معبرة عن قلقها إزاء استمرار العمليات العسكرية وعمليات الإخلاء القسري في المنطقة.

وفي موقف قوي، أدانت الوزيرة فايون العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وناشدت الجانب الإسرائيلي بوقفها فورًا وإعادة فتح المعابر الحدودية للسماح بمرور المساعدات الإنسانية الضرورية.

وأكدت فايون على ضرورة التصدي لتداعيات الوضع الإنساني الصعب في رفح، داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوفير المساعدة والحماية للمدنيين المتضررين من العمليات العسكرية والتهجير القسري.

وشددت على ضرورة التزام جميع الأطراف بقرارات القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشددة على أهمية وقف العنف واستئناف عملية السلام لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأضافت الوزيرة السلوفينية على خطورة الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية، حيث باتت المجاعة تستخدم كأداة حرب، معتبرة ذلك الأمر غير مقبول على الإطلاق. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن ما يحدث في رفح يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وعلى الجميع التدخل لوقف هذه الانتهاكات.

وبالنسبة لسبل وقف هذه الانتهاكات، أكدت أن سلوفينيا بصفتها عضوًا في مجلس الأمن لمدة عامين، تبذل قصارى جهدها للضغط من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بهدف تأمين المساعدات الإنسانية الإضافية وحماية المدنيين.