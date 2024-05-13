"أوربن لينز للتطوير العقاريUrbnlanes “ و"مجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية" توقعان شراكة استراتيجية لإقامة فندقين بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية

أعلنت كل من شركة اوربن لينز للتطوير العقاري Urbnlanes ، الرائدة في مجال التطوير العقاري وإحدى شركات مجموعة اميل عبد الله للاستثمارات، ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG العالمية، إحدى المجموعات الفندقية الرائدة في عالم الضيافة، عن توقيع شراكة استراتيجية لافتتاح فندقين جديدين تحت اسم العلامة التجارية العالمية "كراون بلازا" وهما كراون بلازا يلو ريزيدنسYellow Residence بالقاهرة الجديدة، وكراون بلازا ليفيلزLevels بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أربعة مليارات جنيه وتمثل هذه الشراكة علامة فارقة في قطاعي الضيافة والعقارات، حيث ستوفر تجربة استثنائية تجمع بين الفخامة والراحة التي تشتهر بها كراون بلازا مع الخبرة الراسخة لشركة اوربن لينز Urbnlanes في بناء مشاريع عقارية متميزة.

وشهد حفل توقيع هذه الشراكة معالي السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت في مصر، والسيدة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والاثار والمهندس اميل عبدالله رئيس مجلس إدارة شركة اوربن لينز للتطوير العقاري، والمهندس شادي اميل عبدالله العضو المنتدب للشركة، حيث وقع كل من المهندس فادي اميل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة اوربن لينز للتطوير العقاري، وإدجار أوليه، رئيس قطاع التطوير مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، على الاتفاقية بما يعكس قوة هذه الشراكة وتأثيرها على القطاع السياحي في مصر، من خلال تعزيز تجارب الضيافة الفاخرة وجذب المزيد من الزوار من جميعأنحاء العالم.

بموجب هذه الشراكة مع اوربن لينز، سيتم إقامة فندقين، الأول فندق كراون بلازا القاهرة الجديدة، ضمن مشروع يلو ريزيدنس Yellow Residence متعددالاستخدامات، الذي يقع بقلب القاهرة الجديدة طريق السويس مباشرة بجوار مدينة الرحاب، والثاني كراون بلازا ليفيلز تاور بالعاصمة الإدارية الجديدةبمشروع ليفلز بيزنس تاورLEVELS الذي يقع علي الصف الاول من الابراج السياحية بمنطقة الداون تاون العاصمة الادارية الجديدة علي النهر الاخضر مباشرةً، مما يضمن للضيوف إقامة راقية تتميز بوسائل راحة حديثة وخدمات استثنائية. وسيوفر الفندقين مستويات فريدة من الراحة والضيافة الفاخرة، ويضمن لهم أعلى درجات المرونة والتوازن بين متطلبات العمل والاستمتاع بأجواء الهدوء والاسترخاء، مما يجعله وجهة مثالية للمسافرين من جميع أنحاء العالم، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتساهم في جذب المزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الضيافة.

ويعكس تصميم الفندقين الجديدين المقرر افتتاحهما في عام 2028، الالتزام بأعلى معايير الجودة، حيث يتميز فندقكراون بلازا القاهرة الجديدة يلوريزيدنسYellow Residence بموقعه الفريد بالقرب من مجمعات الأعمال ومطار القاهرة الدولي، ويضم 180 غرفة ومطعماً يفتح أبوابه طوال اليوم وردهة كلوب لاونج، بالإضافة إلى خمس قاعات مخصصة للاجتماعات والفعاليات وقاعة احتفالات، فيما يضم فندقكراون بلازا العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع ليفيلز بيزنس تاور، 110 غرفة، ويوفر لضيوفه من رجال الأعمال سهولة الوصول إلى الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات الإدارية والمالية والسفارات. ويحتضن الفندق ثلاثة مطاعم فاخرة، كما يضم خمس قاعات مخصصة للاجتماعات ومجهزة لتلبية متطلبات الضيوف.

من جانبه، أكد والسيدة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والاثار على أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتنمية قطاع السياحة، قائلا:"إن هذه الشراكة تعد دليلا قاطعا على ثقة المستثمرين في جاذبية السوق المصري، وإمكانياته الواعدة في مجال السياحة." وأضاف الوزير: "نعمل جاهدين على توفير بيئة استثمارية مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الفندقي، بما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم جهود الدولة في تحقيق رؤيتها للوصول الى 30 مليون سائح، ونثق بأن الشراكة بين اوربن لينز بما لديها من خبرات وتاريخ ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، ستساهم في زيادة عدد الغرف والطاقة الفندقية تعزيزا لمكانة مصر كوجهة سياحية عالمية رائدة."

من جانبه، علق المهندس اميل عبد الله، رئيس مجموعة اميل عبد اللهللاستثمارات، ورئيس مجلس إدارة شركة اوربن لينز للتطوير العقارىقائلا:"إن شراكتنا مع مجموعة فنادق ومنتجعات IHG - انتركونتيننتال، تمثل إنجازًا هامًا يساهم بشكل فعال في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية. ونؤمن بأن هذه الشراكة ستثري تجارب الضيافة الفاخرة التي نقدمها لعملائنا في جميع مشاريعنا العقارية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تنمية قطاع السياحة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية."وأضاف: "إن قطاع السياحة والضيافة في مصر له دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة. ونحن على ثقة من أن إقامة الفندقين كراون بلازا القاهرة الجديدة يلوyellow،وكراون بلازا ليفيلز تاور العاصمة الإدارية الجديدة سيساهم بشكل كبير في تعزيز القيمة المضافة للقطاع، من خلال جذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم وتقديم خدمات ضيافة استثنائية تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم."

وتعليقاً على هذا الحدث، قال إدجار أوليه، رئيس مجموعة قطاع التطوير في منتجعات IHG في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يعكس افتتاح الفندقين الجديدين من علامة كراون بلازا في مصر المكانة المرموقة والثقة التي تتمتع بها مجموعة فنادق ومنتجعات IHG وتسرنا المساهمة بدور رئيسي في إنجاز هذين المشروعين المهمين، كما نتطلع لتقديم تجارب ضيافة عالمية المستوى ضمن منطقتين تتمتعان بإمكانات نمو عالية، وإثراء عروض الضيافة في العاصمة المصرية تحقيقًا لرؤية الدولة المصرية 2030، ونحرص في IHG على اختيار شركاء تطوير عقاريين ذوي خبرة وسابقة أعمال مميزة، ونؤمن بأن شركة اوربن لينز للتطوير العقاري بما لها من تاريخ وسابقة أعمال ممتدة ومميزة تشاركنا التزامنا الراسخ بجودة العمليات والمرافق وحرصنا على رضا الضيوف، لضمان النجاح طويل الأمد للفنادق.

ومن جانبه، قال المهندس فادي اميل عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة اوربن لينز للتطوير العقاري: "مصر وجهة سياحية غنية بالتاريخ والثقافة والحضارة، ونحن ملتزمون بتقديم أعلى معايير الجودة والتميز، مرتكزين على خبرة ممتدة منذ ثلاثة عقود انطلقت من دولة الكويت وتمتد في مصر، ونؤمن بأهمية اختيار الفنادق الكبيرة ذات العلامات التجارية المرموقة، والتي تقدم قيمة مضافة لعملائنا وتلبي احتياجاتهم المتنوعة، ونثق بأن هذه الشراكة تمثل بداية تعاون مثمر وطويل الأمد بين اوربن لينز ومجموعة فنادق ومنتجعات IHG، المعروفة بالفخامة، وأن نواصل العمل معا لضمان تحقيق أقصى استفادة لجميع الأطراف المعنية.

فيما قال المهندس شادي اميل عبد الله، العضو المنتدب لشركة اوربن لينز: "نحن سعداء للغاية بتوقيع هذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة فنادق IHG، ونثقبأنها ستسهم في إثراء المشهد العمراني في مصر، حيث نضع في شركة اوربن لينز خبرتنا الراسخة في مجال التطوير العقاري، ونحرص على الابتكار والإبداع واستخدام اجود الخامات بمعايير عالمية، لتصميم مجتمعات تقدم تجربة معيشة وضيافة استثنائية لعملائنا. الفنادق الجديدة لن تكون مجرد مبنى بأعلى المعايير وأجود الخامات، بل هو سنحرص على توفير بيئة متكاملة مريحة وآمنة تساعد الضيوف على الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم وهو ما تعكسه تصميماتنا العصرية المتميزة بالفخامة والتكنولوجيا، مع الوضع في الاعتبار استخدم مواد صديقة للبيئة ذات جودة عالية".

تأتي هذه الشراكة لتؤكد التزام اوربن لينز بتقديم تجارب معيشية استثنائية لعملائها، بينما تعزز من حضور فنادق كراون بلازا في الأسواق الرئيسية، بما يُثري تجارب الضيافة ويرفعها إلى آفاق جديدة من الفخامة والتميز، حيث تتمتع شركة اوربن لينز سجل حافل من النجاح في تطوير مشاريع عقارية تمتاز بتصاميمها المبتكرة والتزامها بأعلى معايير الجودة مما جعلها تحظى بثقة عملائها وشركائها، الذين يثقون برسالتها في إحداث نقلة نوعية في مجال التطوير العقاري في مصر.

تمتلك اوربن لينز خبرة واسعة في مجال التطوير العمراني مستنده لتاريخ مجموعة اميل عبد الله للاستثمارات، التي انطلقت من دولة الكويت منذ اكثر من 35 عام قدمت فيهم مشاريع استثنائية واستطاعت ان تضع بصمتها بجدارة في أسواق العقارات في الكويت، وذلك من خلال تشييد أكثر من 20 برجًا وتنفيذ أكثر من 100 مشروع، وذلك بفضل التزامها بأعلى معايير الجودة والدقة في الوقت والصيانة، وتعكس إنجازات اوربن لينز التي حققتها خلال عامين فقط في مصر عن ريادتها في هذا المجال بأكثر من 5 مشاريع إدارية وسكنية وتجارية تقع في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية بمحفظة أراضي تتخطي 450 الف متر باستثمارات تصل الى 46 مليار جنيه.