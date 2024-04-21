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الأحد 21 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

وصول ضحايا العدوان على غزة إلى 34097 شهيدا

غزة
غزة
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أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، استشهاد 34097 فلسطينيا وإصابة 76980 آخرين في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر.

فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أسطولا من السفن المتجهة إلى قطاع غزة يستعد للإبحار من تركيا في الأيام المقبلة - وفقا للقائمين عليه - في مهمة تهدف إلى اختراق الحصار البحري الإسرائيلي وتسليط الضوء على نقصالمساعدات التي تصل إلى الفلسطينيين في القطاع المحاصر.

وقالت الصحيفة في تقرير أوردته عبر موقعها الإلكتروني إن المنظمين - الذين اجتمعوا تحت راية تحالف أسطول الحرية- يشاركون في مهام مماثلة لسنوات، وهو الجهد الذي حظي باهتمام عالمي في عام 2010 بعد غارة إسرائيلية علىأسطول، كان يضم السفينة التركية /مافي مرمرة/ مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين، الأمر الذي أثار أزمةدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل.

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