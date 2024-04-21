الخارجية الروسية: واشنطن تخوض حربا هجينة ضد موسكو

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة تستخدم الأوكرانيين وقودا للحرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الأحد: "واشنطن تخوض حربا هجينة ضد موسكو".

واستبعدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تعكس المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا المسار في الحرب الروسية، في ضوء وضع أوكرانيا الميداني السيئ في ساحة المعركة والتقدم الذي حققته قوات موسكو خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا بـ 60 مليار دولار يأتي في مرحلة يائسة بالنسبة للمدافعين المحاصرين في البلاد، بينما يحمل في طياته احتمالات مساعدتهم على درء الهجوم الروسي في آخر لحظة ممكنة.