حسام حسن يستقر على الأسماء المنضمة من الأهلي للمعسكر المقبل

حسم حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اسماء لاعبي الاهلي المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل، استعداداً لمواجهة بوركينا فاسو يوم ٧ يونيو بالقاهرة في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦، بينما يواجه منتخب مصر منتخب غينيا بيساو يوم ١٠ بملعب الأخير .

ومن المقرر ان يعلن العميد عن قائمته خلال ايام قليلة استعداداً لخوض المعسكر المقبل.

يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، حصدها من الفوز في مبارتين.

ويرغب الفراعنة في الفوز بمبارتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو لتسهيل مهمة الفريق في التأهل لنهائيات كأس العالم.