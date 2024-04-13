وكالة إيرانية تكشف تفاصيل استيلاء الحرس الثوري على سفينة مرتبطة بإسرائيل

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز اليوم السبت، بعد أيام من تهديد طهران بإغلاق المضيق أمام حركة السفن.

وأضافت الوكالة أن طائرة هليكوبتر تابعة للحرس الثوري اعتلت السفينة إم.إس.سي أريس التي ترفع علم البرتغال وتوجهت بها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

في وقت سابق، ذكرت وكالتان معنيتان بأمن الشحن البحري أن "سلطات إقليمية" اعتلت السفينة وسيطرت عليها في مضيق هرمز بين الإمارات وإيران.

وقالت شركة زودياك ماريتايم في بيان، إن شركة خطوط الشحن الدولية إم.إس.سي استأجرت السفينة أريس من شركة جورتال شيبنج التابعة لزودياك، مضيفة أن إم.إس.سي مسؤولة عن جميع أنشطة السفينة، ويمتلك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر حصة في زودياك.

يأتي هذا الحادث وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط منذ بدء الحملة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر تشرين الأول، واشتبكت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة مرارا في المنطقة مع جماعات متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

وتوعدت إيران بالرد على ما يشتبه بأنها ضربات جوية إسرائيلية استهدفت قنصليتها في العاصمة السورية دمشق في الأول من أبريل، وهو ما أدى إلى مقتل سبعة من ضباط الحرس الثوري منهم اثنان من كبار العسكريين.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الجمعة، إنه يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل "عاجلا وليس آجلا" وحذر طهران من المضي قدما في ذلك.