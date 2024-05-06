قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة طلائع الجيش والمصري المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم طارق مجدي .
يتكون طاقم الحكام من:
حكم ساحة: طارق مجدي
حكم مساعد1:محمد فاروق
حكم مساعد2: صالح محمد
حكم رابع:احمد ناجي
حكم Var:صبحي العمراوى
حكم Var مساعد: يارا عاطف
ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع طلائع الجيش والمصري في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين.
البوابة سبورت
طارق مجدي يدير مباراة الجيش والمصرى بالدوري
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة طلائع الجيش والمصري المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم طارق مجدي .
قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة طلائع الجيش والمصري المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم طارق مجدي .