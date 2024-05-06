طارق مجدي يدير مباراة الجيش والمصرى بالدوري

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة طلائع الجيش والمصري المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم طارق مجدي .

يتكون طاقم الحكام من:

حكم ساحة: طارق مجدي

حكم مساعد1:محمد فاروق

حكم مساعد2: صالح محمد

حكم رابع:احمد ناجي

حكم Var:صبحي العمراوى

حكم Var مساعد: يارا عاطف

ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع طلائع الجيش والمصري في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين.