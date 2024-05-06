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الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طارق مجدي يدير مباراة الجيش والمصرى بالدوري

طارق مجدي
طارق مجدي
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قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، اسناد مباراة طلائع الجيش والمصري المقرر اقامتها مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من بطولة دوري النيل الي الحكم طارق مجدي . 
يتكون طاقم الحكام من: 
حكم ساحة: طارق مجدي 
حكم مساعد1:محمد فاروق 
حكم مساعد2: صالح محمد
حكم رابع:احمد ناجي  
حكم Var:صبحي العمراوى
حكم Var مساعد: يارا عاطف
ومن المقرر ان تنطلق صافرة البداية للمباراة التي تجمع طلائع الجيش والمصري في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين.

الحكم طارق مجدي مباراة طلائع الجيش والمصرى حكما