اليوم.. افتتاح دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى بالأقصر وقنا وأسوان

تنطلق بمحافظة، اليوم الأحد، فعاليات دورة تدريبية لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان، والتي تنظمها الأكاديمية العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، وذلك انطلاقا من الدور المحوري للأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف أ. د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، في نشر مبادئ الدين الإسلامي الوسطي المعتدل والمستنير.

وتبدأ فعاليات الدورة صباح اليوم الموافق ٢٦ مايو، ولمدة أسبوعين بمشاركة ٤٠ واعظا من أعضاء لجان الفتوى الفرعية، وذلك بحضور الشيخ أ. د عباس شومان وكيل الأزهر الشريف الأسبق، وأمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس لجنة المصالحات، والدكتور حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، والشيخ عبدالله صالح أحمد رضوان مدير عام العلوم الشرعية والعربية بمنطقة الأقصر الأزهرية.

الدورة تستهدف تأهيل الوعاظ

ومن جانبه، أكد الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، على أن الهدف من الدورة تأهيل الوعاظ وصقل مهاراتهم الدعوية، وتزويدهم بالعلوم والمعارف والقضايا المستجدة والمطروحة على الساحة الدعوية، والجمع بين الأصالة والمعاصرة والارتقاء بمهاراتهم الفكرية والثقافية، ومعرفة قضايا الأحوال الشخصية.

موعد ومكان الدورة التدريبية

وأضاف خليل: أنه سيحاضر في هذه الدورة نخبة متميزة من أساتذة جامعة الأزهر والمشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وسيتم افتتاح الدورة التدريبية الساعة العاشرة صباحا الأحد داخل قاعة المؤتمرات بمركز تدريب الأزهر، بجوار مجمع المحاكم بمدينة الأقصر.