السفارة الأمريكية تهنئ النادي الأهلي على الفوز بدوري أبطال إفريقيا

هنأت السفارة الأمريكية بالقاهرة، مصر والنادي الأهلي، على الفوز بدوري أبطال إفريقيا، للمرة الـ12 في تاريخه، بالفوز على منافسه الترجي التونسي، في لقاء الإياب لنهائي البطولة، والذي أقيم مساء السبت، على استاد القاهرة الدولي.

وذكرت السفارة الأمريكية -في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة (أكس)- "ألف مبروك للأهلي ومصر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في التاريخ".

ونشرت السفارة صورة فوتوغرافية للسفيرة الأمريكية لدى مصر هيرو مصطفى غارغ، مرتدية قميص النادي الأهلي خلال حضورها المباراة برفقة زوجها، وأخرى جمعتها على هامش اللقاء الكروي مع كابتن منتخب مصر سابقًا أحمد حسن والفنان محمد رمضان.