قطع المياه اليوم لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالأقصر.. تعرف عليها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع المياه، اليوم الأحد، الموافق 26 مايو الجاري، عن مناطق المنشأة والمدامود ومحمد عامر وسالم مكى، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك نظرًا للقيام بأعمال تطهير شبكات المياه بتلك المناطق.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة والتواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 المجاني (0952282406 - 0952284116 – 01147999752 )، حيث توفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب تتواجد بالمناطق المتأثرة فى حال طلبها وفى حالات الطوارئ.

رئيس شركة مياه الأقصر يتفقد جودة المياه

وفي نفس السياق، تفقد اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، محطة مياه الارتوازى بالمدامود محمد عامر، والتى تخدم منطقة المدامود ونجع محمد عامر ومنشاة العماري.

وتابع رئيس مياه الأقصر، العمل بالمحطة للتأكد من جودة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات، كما التقى بالمواطنين واستفسر منهم على مدى رضائهم عن خدمة مياه الشرب، وضغط المياه وجودتها.

رافقه فى الجولة، كلا من المهندس وليد عباس مدير عام المياه، الدكتور رضوان عبد الرحيم رئيس قطاع المعامل، والمهندس أنور حسين مدير إدارة الكهرباء بالشركة.

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