بتخطي ليون.. باريس سان جيرمان يواصل هيمنته ويُتوّج بلقب كأس فرنسا

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إنجازًا مُميزًا بتتويجه بلقب كأس فرنسا للمرة الخامسة عشر في تاريخه، وذلك بعد فوزه على ضيفه ليون بنتيجة 2-1، مساء السبت، على ملعب "بيار موروا فيلينوف داسك" في نهائي البطولة.

وبهذا الفوز، يُعزز باريس سان جيرمان رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزًا بكأس فرنسا، مُتقدمًا على مارسيليا صاحب الرقم الثاني بـ 10 ألقاب.

يُمثل هذا الفوز درة تاج موسم مميز لباريس سان جيرمان، حيثُ سبق له وأن حسم لقب الدوري الفرنسي قبل جولتين من نهاية المسابقة.

بدأت المباراة بضغط مكثّف من جانب باريس سان جيرمان، ممّا أسفر عن تسجيله هدفًا مُبكرًا في الدقيقة 22، من خلال عثمان ديمبيلي.

واصل باريس سان جيرمان ضغطه على ليون، ما أسفر عن تسجيله هدفا ثانيا في الدقيقة 34، من خلال فابيان رويز.

وفي الشوط الثاني، حاول ليون العودة في المباراة، لكنّه لم يتمكن من هزّ شباك باريس سان جيرمان إلا في الدقيقة 55، من خلال جيك أوبراين.

وبشكل عام، سيطر باريس سان جيرمان على مجريات المباراة من بدايتها حتى نهايتها، واستحق الفوز.