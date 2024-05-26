أرمينيا والاتحاد الأوروبي يبحثان آخر تطورات تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان

بحث وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان هاتفيا مع جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي اليوم السبت آخر التطورات في تطبيع العلاقات بين يريفان وباكو.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأرمينية أمس، أن ميرزويان أجرى محادثات هاتفية مع بوريل تناولت مجموعة واسعة من القضايا.

ووفقا للبيان فقد أكد الجانبان أهمية تنفيذ برامج التعاون القائمة بالفعل والوصول إلى مستوى جديد في مجالات إضافية وذلك في إطار تعميق الشراكة بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، شدد وزير خارجية أرمينيا على أهمية اتخاذ قرار نهائي بشأن إطلاق الحوار بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي بشأن إلغاء التأشيرات بين الجانبين.

وتبادل ميرزويان وبوريل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، حيث تناولا آخر التطورات في عملية تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي إشارة إلى عملية ترسيم الحدود بين البلدين والاتفاقات المكتوبة بين اللجان المعنية، أكد ميرزويان على أن العملية يجب أن تستمر على أساس إعلان ألما آتا لعام 1991، كما تم الاتفاق عليه أيضا على مستوى زعيمي البلدين.

كما أكد وزير الخارجية الأرميني أنه سيكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي من خلال صياغة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل في مشروع معاهدة السلام.