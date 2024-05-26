الرئاسة الأوكرانية: الأرجنتين تنضم إلى التحالف الدولي من أجل عودة الأطفال الأوكرانيين

قالت الأرجنتين، السبت، إنها تدرس إمكانية الانضمام إلى التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين في المستقبل القريب، وفقا للرئاسة الأوكرانية.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للرئاسة الأوكرانية أنه في إطار الحملة الإعلامية "للأصوات المسروقة"، والتي تعد جزءا من خطة عمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإعادة الأطفال، قام وفد أوكراني بزيارة الأرجنتين.

وأوضح البيان أن الوفد جاء برئاسة داريا هيراسيمتشوك، مستشارة المفوض الرئاسي لحقوق الطفل وإعادة تأهيل الأطفال، وتم تنظيم الزيارة من قبل وزارة الخارجية الأوكرانية.

وقالت هيراسيمتشوك "يجب أن يبدو صوت الأرجنتين صديقا في تحالف الدول لأن لديكم ذكرياتكم المؤلمة وأطفال دمرت حياتها، ومن خلال توحيد جهودنا لإنقاذ الأطفال الأوكرانيين المختطفين عملا بالمحور الرابع من صيغة السلام التي اقترحها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ستتمكن دول العالم من إنشاء نظام جديد وفعال لحماية الأطفال في جميع أنحاء العالم".

وأكد الجانب الأرجنتيني أنه يدرس إمكانية الانضمام إلى التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين في المستقبل القريب، وقدم أعضاء البرلمان الأرجنتيني مشروع إعلان للانضمام إلى الائتلاف لتنظر فيه أعلى هيئة تشريعية في الأرجنتين.