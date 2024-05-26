ريال مدريد يختتم الدوري الإسباني بتعادل مع بيتيس

فرض فريق ريال بيتيس، التعادل السلبي على مضيفه ريال مدريد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

دخل ريال مدريد، المباراة بالقوة الضاربة، حيث قاد الهجوم، الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بمعاونة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

وانتهى اللقاء بلا أهداف، بعدما فشلت محاولات لاعبي الفريقين في هز الشباك، ليختتم الملكي مسابقة الدوري الإسباني بتعادل سلبي أمام بيتيس.

توني كروس يودع ملعب ريال مدريد

وشهدت المباراة، توديع الألماني توني كروس لملعب سانتياجو برنابيو، حيث خاض آخر لقاء له في معقل الميرينجي، بعدما أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائيًا بعد نهاية منافسات يورو 2024.

وكان ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني هذا الموسم منذ جولات قبل نهاية المسابقة، ليتوج بالبطولة للمرة الـ36 في تاريخه.

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 95 نقطة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما وصل ريال بيتيس إلى النقطة 57، يحتل بها المركز السابع.