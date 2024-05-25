ريال مدريد بالقوة الضاربة أمام بيتيس في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال بيتيس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره ريال بيتيس على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يدخل الريال، المباراة بالقوة الضاربة، حيث يقود الهجوم الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، بمعاونة الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني هذا الموسم منذ جولات قبل نهاية المسابقة، وذلك للمرة الـ36 في تاريخه.

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة، بينما يأتي بيتيس في المرتبة السابعة وفي رصيده 56 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيتيس

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.