مخرج مسرحية النقطة العميا: نسعى لتقديم أكثر من 200 ليلة عرض

تحدث أبطال وصناع مسرحية النقطة العميا عن العمل وكواليس وأسباب استمرار نجاحه وعرضه لأكثر من 100 ليلة عرض، وذلك تزامنًا مع عرضه في عيد الأضحى 2024.

قال المخرج أحمد فؤاد مخرج مسرحية النقطة العميا في لقائه ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد: «تجربة بالنسبة لي مهمة جدًا واستمرارنا لأكثر من 100 ليلة عرض مش بيتكرر في المسرح غير قليل أوي في فترة تقل عن ستة أشهر منذ انطلاق العمل».

وتابع أحمد فؤاد مخرج العمل: «لذلك هذه التجربة محققة نجاح كبير مما يضع بداخلنا حماس لنصل لأكثر من 200 ليلة عرض».

وفيما يخص تحضيرات مسرحية النقطة العميا، قال: «العرض كان مرهق جدًا في تجهيزاته لمدة 4 أشهر شغل متواصل، والمسرح أحلى تفصيلة به كواليسه وتعاون أبطال العمل وصناعه وحبهم لبعض يظهر مباشرةً في روح العمل».