أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة غرناطة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره غرناطة بملعب نويفو لوس كارمينيس، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وأجرى أنشيلوتي عدة تغييرات على تشكيل ريال مدريد، حيث يحرس عرين الملكي في مواجهة اليوم، البلجيكي تيبو كورتوا.

ويبدأ داني سيبايوس أساسيًا على حساب الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

كما يتواجد على دكة الاحتياط، الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ليحل مكانهما أردا جولر وبراهيم دياز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، إذ حسم لقب الموسم الحالي في الجولة الماضية، بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ21 نقطة.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - فران جارسيا

خط الوسط: لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس

وفي الهجوم: أردا جولر - خوسيلو - براهيم دياز.