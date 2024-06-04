حريق بحمام السباحة بمركز شباب الوفاء والأمل بالهرم

نشب منذ قليل حريق داخل حمام السباحة بمركز شباب الوفاء والأمل بالهرم، وجارٍ السيطرة على الحريق

جدير بالذكر أن مركز شباب الوفاء والأمل متوقف عن العمل منذ فترة، ولا يستقبل أعضاء من جانبها قامت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي بتكليف مدير المديرية بالجيزة بالتوجه إلى مركز الشباب ومتابعة الموقف.

من ناحية أخرى شارك وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، في جلسة نقاشية حول الجينوم الرياضي، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .



حضر الجلسة، الدكتورة جينا الفقي رئيس أكاديمية البحث العلمي، لواء دكتور أمين فؤاد شاكر، المدير التنفيذي لمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، لواء طبيب خالد عامر الباحث الرئيسى لمشروع الجينوم، الدكتور حسين خالد وزير التعليم الأسبق، الدكتورة نيفين سليمان رئيس اللجنة العلمية للجينوم، لواء طبيب طارق طه أحمد، رئيس فرع الخلايا الجزعية بمركز البحوث الطبية والطب التجديدي بالقوات المسلحة، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور مايكل سكيلتون الباحث الرئيسي لمركز التنسيق H3Africa وDS-I في أفريقيا، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



خلال كلمته، أثني الدكتور أشرف صبحي علي المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، سعيًا لمواصلة جهود استكشاف إمكانيات الاستثمار الواسعة في أفريقيا، وتوحيد جهود دول القارة السمراء من أجل وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجية مستدامة للرعاية الطبية، وكذلك تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في مجال الرعاية الصحية في أفريقيا.



وأشار الوزير إلي مشروع الجينوم الرياضي الخاص بالأبطال الأوليمبيين المصريين، بالتعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، وتحت رعاية كريمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.



ولفت إلي تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم الرياضيين معنوياً ومادياً وصحيًا بما يتناسب مع حجم الإنجازات التي يحققونها، ليكون ذلك دافعًا إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق إنجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، قائلًا: "نعمل علي توفير كافة الإمكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي".

وقال صبحي: "خرجنا من الأطر التقليدية في المشاريع المُنفذة وطرق التفكير، بالمشروع القومي للجينوم بالتفكير بالطرق العلمية ومنهج تطبيقي، مشيرًا إلي حرص الوزارة الشديد للانضمام إلى المشروع القومي والعملاق مشروع الجينوم المصري، وذلك في ضوء أهميته الكبيرة والخاص برعايته من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وذلك للنهوض بمستوي مصر والرياضيين المصريين في نطاق الألعاب الأولمبية والرياضية بشكل عام.

وتفقد وزير الشباب والرياضة المعرض الطبي الإفريقي رفقه الحضور، والتقي بالشركات ذات الشأن والمهتمة بمشروع الجينوم.

يأتي مشروع جينوم الرياضي المصري يأتي من خلال تعاون مع مركز البحوث الطبية والطب التجديدى التابع للقوات المسلحة وعدد من الجامعات المصرية بهدف دراسة واستكشاف أفضل الحلول لاستخدام التكنولوجيا الحديثة (الجينوم الرياضي)، في عملية اختيار وتطوير أداء أبطال الرياضة المصرية في العديد من الألعاب يعلن عنها مستقبلاً، وكذلك تحليل ودراسة البيانات الجينية للرياضيين، وتسهم هذه الدراسات في تحديد العوامل الجينية المختلفة التي قد تؤثر على الأداء الرياضي والقدرات البدنية للرياضيين في مصر، وأن هذا يعكس أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تحسين أداء الرياضيين وتطوير الرياضة في مصر، والسعي لتطوير المستمر في هذا المجال من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.