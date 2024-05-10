غياب تشواميني.. قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة غرناطة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره غرناطة بملعب نويفو لوس كارمينيس، في لقاء ينطلق في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة الريال للمباراة، غياب الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني للإصابة، التي تعرض لها خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما شهدت قائمة الملكي، تواجد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق، بعد عودته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك منذ أسابيع قليلة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة، إذ حسم لقب الموسم الحالي في الجولة الماضية، بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ21 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندريه لونين – كيبا.

خط الدفاع: داني كارفخال – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – داني سيبايوس – أردا جولر.

وفي الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.