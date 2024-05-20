طلب إحاطة بشأن قصور وسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية بشركات النقل الذكي

تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قصور وسائل التتبع والمراقبة الإلكترونية التي تستخدمها شركات النقل الذكي في مصر.

واتهم عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به اليوم الاثنين، الشركات بعدم التزامها بمعايير الجودة والمتابعة المستمرة في اختيار وتقييم السائقين ومراقبة رحلاتهم حتى انتهائها.

وقال "جبريل"، إن هذه الشركات لم تلتزم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2180 لسنة 2019، بشأن الإجراءات والقواعد اللازمة لحصول السائقين على كارت التشغيل، المؤهل للعمل بشركات النقل الذكي، مشيرًا أن هذا الأمر نتج عنه تكرار حوادث التعدي والخطف لمستخدمي تطبيقات النقل الذكى وتعريض حياة المستخدمين للخطر.

وأكد النائب، على أن الأمر يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة من وزارتى النقل والاتصالات، بالعديد من الإجراءات التي تكفل حماية مستخدمي تلك الخدمات.