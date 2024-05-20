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الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يطمئن على حالة اللاعب غيلاس جناوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أثبتت الأشعة التشخيصية التي خضع لها الجزائري غيلاس جناوي  لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري منذ قليل بأحد المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، إصابة اللاعب بكدمة قوية  في الساق، وهي الإصابة التي تسببت في تغييره اضطراريًا بعد نحو 17 دقيقة فقط من انطلاق مباراة اليوم أمام إنبي والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ومن المنتظر أن يخضع اللاعب اعتبارا من غد الثلاثاء لبرنامج استشفائي تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري بقيادة الدكتور محمود الشحات وذلك بهدف تجهيز اللاعب لخوض المباريات المقبلة للفريق.
 

التشخيصية الاشعة جناوي