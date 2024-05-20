وزير خارجية الأردن يؤكد لنظيره الإيراني الحرص على استمرار التواصل ويعبر عن حزنه لوفاة رئيسي

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع القائم بأعمال وزير الخارجية في إيران، علي باقري كني، نقل خلاله تعازي الملك عبدالله الثاني إلى القيادة والشعب والحكومة الإيرانيين بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في حادث سقوط الطائرة المروحية التي كانوا يستقلّونها.

وعبّر الصفدي، خلال الاتصال، عن مشاعر العزاء والمواساة باسم المملكة للشعب الإيراني الشقيق وقيادته وحكومته، وتضامن الأردن معهم في هذا المصاب الصعب.

وأكد كل من الصفدي وكني، خلال الاتصال، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، الحرص على استمرار الحوار القائم بين البلدين من أجل حل القضايا العالقة وبناء علاقات تعاون طيبة قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالحهما ويعزز التعاون والأمن والاستقرار في المنطقة.