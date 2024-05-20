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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يلتقي النصر القاهري وديًا استعدادًا لفيوتشر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أتم الجهاز الإداري بالفريق الأول للكرة بالنادي المصري، بقيادة محمود جابر الاتفاق مع مسئولي فريق النصر القاهري على إقامة مباراة ودية تجمع ما بين الفريقين وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر غدا الثلاثاء  على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة.

تأتي تلك المباراة في إطار استعدادات المصري لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر والمقرر إقامتها على ستاد الجيش ببرج العرب في السابعة مساء الاحد المقبل الموافق السادس والعشرين من مايو الجاري.

كان المصري قد خاض اليوم الاثنين مباراته بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق انبي وهي المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

النصر المصري غدا