نوع من الدهون يساهم فى تخفيف الوزن.. اعرف التفاصيل





يحذر الأطباء من تناول الدهون بكثرة وأنها قد تؤدي إلى انسداد الشرايين ولكن برغم هذا التحذير إلا أنه ظهرت دراسة جديدة تشير إلى حيلة تتيح تناول دهون مشبعة لا تؤدى إلى انسداد الشرايين وإنما تساهم بشكل أو بآخر في فقدان الوزن وذلك ما أجمع عليه خبراء التغذية.

أشار باحثون من جامعة أبردين من إسكتلندا إلى ”دراسة جديدة وقد تمت البنت فيها خلال الأسبوع الجاري وقد نشرت بمجلة "نيتشر" العلمية وهي تشير إلى بإجماع اختصاصي التغذية إلى كيفه استخدام أنواع مختلفة من الدهون وتخزينها داخل الجسم وذلك بالإعتماد على مستويات الصحة واللياقة البدنيه العامة للشخص.

تشير الدراسه إلى "تأكيد الاخصائين بأن الحفاظ على اللياقة البدنيه والنشاط يحسن من عمليه التمثيل الغذائى وذلك بتناول تلك الدهون المشبعة وفى ذلك اوضحت الدراسه بأن تلك الدهون المشبه المشار اليها بكونها" دهون مشبعة "هى تعد مصدر مفضل للطاقه وذلك فى تناول الرياضين لها كما خلصت الدراسه بانه يتم حرق الدهون المشبعة كطاقه وعلى ذلك يتم تخزينها داخل الجسم فتصبح مشبعة بالقدرا الذى يحرق فيكسب الرياضين اكبر قدر من الطاقه ولعل ذلك يوضح من خلال فحص التصوير بالرنين المغناطيسى اذ انها بتوضح عمل الدهون داخل خلايا عضلاتهم.

وقام الباحثون واختصاصي التغذية" بإقامة مجموعتين وبدلت فيما بينهما انظمة التمارين لمدة 8 أسابيع إذ انتقلت المجموعه السليمة من ممارسه التمارين الرياضيه لمدة 9 ساعات ونصف -على الأقل- أسبوعيا الى لا شئ وقد أتضح على حس هذه التجربه كيفما بدأت مجموعه السكرى التدريب لمدة 5 ساعات اسبوعيا وعنها حدث فقدان الوزن وذلك بتناول ذلك النوع من الدهون المشبعة التى تمثلت فى“ العك والنقائق.

تجلت نتائج الدراسة حينما أكد اخصائى التغذيه أن الرياضيين بتناولهم لهذه الدهون قد صاروا اصحاء للغايه وغيرهم مصابون بالسكرى وعلى ذلك اكد الباحثون واخصائى التغذيه بان هذا النوع من الدهون مسبب لطاقة إيجابية وحصول على جسم صحى بعيدا عن الأمراض. وقد نصحوا بتناول هذا النوع من الدهون.