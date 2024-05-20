القوات الروسية تدمر محطة رادار ألمانية و4 صواريخ هيمارس أمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية تمكنت من تدمير محطة رادار ألمانية الصنع من طراز "إيريست – تي" وأربعة صواريخ أمريكية الصنع من طراز "هيمارس".

وجاء في البيان اليومي للوزارة أن وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، نفذت عمليات ناجحة ضد القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في مناطق "أوروزاينوي" و"ستارومايورسكوي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان أن القوات الروسية صدت هجومًا مضادًا شنه اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة "فلاديميروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة، حيث فقدت ما يصل إلى 120 عسكريًا، إلى جانب ناقلتي جند مدرعتين، وثلاث مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي – 20".

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية نفذت عمليات هجومية ناجحة، مستهدفة قوات اللواء 65 الميكانيكي، واللواء 141 مشاة، ولواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى لواء الدفاع الإرهابي رقم 108 في منطقة "ستيبنوي" بمقاطعة "خيرسون"، ومناطق "ستيبنوجورسك"، و"رابوتينو"، و"نوفوبوكروفكا" في مقاطعة زابوروجيه.

وذكرت الوزارة أن خسائر القوات الأوكرانية في هذه المناطق بلغت حوالي 30 عسكريًا، بالإضافة إلى دبابة، وتسع مركبات، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "أكاتسيا" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20" عيار 152 ملم.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات بدون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت محطة رادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إيريست – تي" المصنوعة في ألمانيا، وكذلك قاذفة الصواريخ لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 125".

كما تم استهداف موقع اجتماع لهيئة أركان اللواءين الهجوميين 92 و95 التابعين للقوات الأوكرانية، إلى جانب تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 138 منطقة مختلفة، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الروسية.

وأفادت الوزارة بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 45 طائرة بدون طيار، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" المصنوعة في فرنسا، بالإضافة إلى أربعة صواريخ "هيمارس" الأمريكية، وصاروخ نبتون المضاد للسفن.