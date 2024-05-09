للمرة الـ18.. ريال مدريد يتأهل لنهائي أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ

تأهل فريق ريال مدريد الإسباني إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، مساء الأربعاء، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من البطولة.

بدأت مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ مثيرة للغاية، حيث تبادل لاعبو الفريقين الفاعلية الهجومية على المرمى، وكانت أبرز المحاولات التهديفية في الدقيقة 13 للبرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الملكي، الذي ارتطمت كرته بالقائم الأيمن لحارس البافاري مانويل نوير.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ

وتصدى الحارس أندريه لونين حامي عرين الميرينجي لتسديدة قوية في الدقيقة 28 من الإنجليزي هاري كين، ليحافظ على نظافة شباكه، وتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف.

وشهد الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد نظيره ريال مدريد، تغييرًا اضطراريًا في صفوف الفريق الألماني، حيث اضطر توماس توخيل مدرب البافاري لإجراء تغيير في وقت مبكر من مباراته أمام الملكي، وذلك بعد إصابة الجناح سيرج جنابري، ليحل بدلًا منه ألفونسو ديفيز في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني، تألق الحارسان مجددًا أمام المحاولات التهديفية من اللاعبين، في ظل الاستحواذ المتبادل من الفريقين.

ووضع ديفيز البايرن في المقدمة من تسديدة صاروخية على مشارف منطقة الجزاء، وذلك في الدقيقة 68 بقدمه اليمنى.

وحاول ريال مدريد تعديل النتيجة مرارًا وتكرارًا عقب هدف البايرن، حتى نجحت تغييرات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق المدريدي.

وحل المهاجم خوسيلو بديلًا لزميله فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 81، ليقلب الطاولة للوس بلانكوس على البافاري في الوقت القاتل، بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة 88 بعد متابعة جيدة لتسديدة زميله البرازيلي فينسيوس، التي أخطأ بها نوير، ثم إحرازه هدف الفوز في الدقيقة 90+3 بعد تمريرة عرضية من زميله المدافع أنطونيو روديجير داخل منطقة الجزاء، ليضع ريال مدريد في المقدمة على حساب بايرن ميونخ، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأول.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.

وبذلك، صعد ريال مدريد إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطى بايرن ميونخ في مجموع لقائي الذهاب والإياب بنتيجة 4-3.

وضرب ريال مدريد موعدًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يقام على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن يوم 1 يونيو المقبل.