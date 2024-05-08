تعديل مفاجئ في تشكيل بايرن ميونخ أمام ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن توماس توخيل، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، سيجري تعديلًا مفاجئًا في تشكيل فريقه أمام ريال مدريد الإسباني.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، فإن توخيل قرر إجلاس ليون جورتسيكا، لاعب خط وسط البايرن، على مقاعد البدلاء بعد مشاركته في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2 في ملعب أليانز أرينا.

وأشارت الصحيفة الألمانية، إلى أن توخيل سيبدأ بالموهبة الشابة ألكسندر بافلوفيتش، البالغ من العمر 20 عامًا، في مركز خط الوسط بجوار النمساوي كونراد لايمر.

كما يشهد تشكيل البافاري أيضًا عودة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لقيادة خط دفاع بايرن ميونخ بجوار الإنجليزي إريك داير، بعد غيابه عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة.

يواجه بايرن ميونخ مهمة صعبة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يتعين عليه الفوز بأي نتيجة، وذلك بعد تعادله بهدفين لمثلهما في ألمانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تقام مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، اليوم الخميس، وتنطلق في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 2.