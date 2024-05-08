تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال مدريد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره ريال مدريد بملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الدولي الإنجليزي هاري كين هجوم العملاق البافاري أمام الملكي، رفقة ليروى ساني وسيرج جنابري، بالإضافة إلى الموهبة جمال موسيالا.

ويتطلع البايرن إلى الفوز على الريال بأي نتيجة، من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، ومن ثم حصد اللقب من أجل إنقاذ موسمه الحالي، بعد خسارته للعديد من البطولات المحلية.

وكانت مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.

ويتأهل الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تأهل أمس إلى المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: جوشوا كيميش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - نصير مزراوي

خط الوسط: كونراد لايمر - ألكسندر بافلوفيتش - جمال موسيالا

وفي الهجوم: ليروى ساني - هاري كين - سيرج جنابري.