دوري أبطال أوروبا.. تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بايرن ميونخ الألماني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره بايرن ميونخ على ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريجو جوس هجوم الميرينجي أمام العملاق البافاري، ويعاونهما الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام.

ويأمل الملكي لتحقيق الفوز على البايرن من أجل التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وتحقيق اللقب رقم 15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في تحقيق البطولة.

وكان لقاء الذهاب بين بايرن ميونخ وريال مدريد، انتهى بالتعادل 2-2 بين الفريقين، وذلك على ملعب أليانز أرينا.

ويتأهل الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي تأهل أمس إلى المباراة النهائية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة بايرن ميونخ

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

وفي الهجوم: فينسيوس جونيور - رودريجو جوس.