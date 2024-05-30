ارتفاع تأييد حزب بنيامين نتنياهو مقابل بيني جانتس وفق آخر استطلاع رأي

قال مراسل قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الخميس، إن هناك أرتفاع في تأييد حزب بنيامين نتنياهو مقابل بيني جانتس وفق استطلاع رأي أخير.

وأضاف، أن الشرخ داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ في الظهور مع إصرار نتنياهو على استمرار الحرب.

وتابع: أن الشرخ داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بدأ في الظهور مع إصرار نتنياهو على استمرار الحرب.

وتشهد الساحة السياسية في إسرائيل تصاعدا في التوتر بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والوزير في حكومة الحرب، بيني جانتس، الذي هدد بالانسحاب من حكومة الطوارئ، حال لم يتم الإعلان عما أسماها "استراتيجية وطنية واضحة إزاء الحرب في قطاع غزة والتوتر في الجبهة الشمالية" بحلول 8 يونيه المقبل.

وتثير هذه المواجهة العلنية مزيدا من التساؤلات حول التنافس السياسي بين نتنياهو وجانتس، ومن سيكون قادرا على إقصاء الآخر من المشهد، خاصة في ضوء الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة في حال انسحاب غانتس، وسط تقارب مستويات التأييد الجماهيري بينهما، الذي تشير إليه استطلاعات الرأي الأخيرة.

وفي وقت سابق، وفقا لاستطلاع رأي جديد أجرته القناة 12 الإسرائيلية، ونشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، فإن نسبة تأييد الإسرائيليين لبقاء نتانياهو في منصبه لا تتجاوز 32 بالمئة، مع ارتفاع هذه النسبة إلى 35 بالمئة بين ناخبي حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء.

بينما يظهر غانتس، الذي يترأس حزب الوحدة الوطنية، تفوقا طفيفا، حيث تصل نسبة الموافقة عليه بشكل عام إلى 35 بالمئة، ويرتفع التأييد إلى 42 بالمئة بين ناخبي يسار الوسط، حسب الصحيفة.

