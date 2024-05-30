بعد الحكم.. تعرف على مصير لاعب الأهلي حسين الشحات

قال مصدر قضائي، أن الحكم الصادر ضد لاعب الأهلي حسين الشحات بواقعة الشيبي لاعب بيراميدز ليس نهائي فهو حكم أول درجة، وأن الطعن خلال ١٠ ايام وفقا لأحكام القانون.

وأضاف المصدر، لـ"البوابة نيوز"، أن الحكم مشمول بالإيقاف ولذلك لن يحضر حسين الشحات جلسة المحاكمة، كما أن القرار يخص الترشح للمجالس الإداريه فقط لاغير اي بعد الاعتزال مع ملاحظه أنه قرار غير نهائي، مؤكدا أنه يحق لمحكمة الاستئناف إلغاء هذا الحكم نهائيا والقضاء باختصاص الفيفا.

يذكر وان اصدرت محكمة جنح مدينة نصر حكمها علي لاعب الأهلي حسين على الشحات بالقضية رقم 763 لسنة 2024، في واقعة اتهامه بالتعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي المغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما باستاد الدفاع الجوي.

وشمل الحكم بحبس حسين الشحات سنة وغرامة مائة ألف جنيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، كما قضت بحرمان اللاعب من أي منصب داخل أي نادي رياضي.

يذكر أن النيابة العامة، أحالت فى وقت سابق، لاعب النادي الأهلي حسين الشحات، إلى محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة التعدي على لاعب نادي بيراميدز محمد الشيبي.