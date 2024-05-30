بالرابط.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة البحيرة

يترقب الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني الدور الأول لعام 2024، حيث تزايدت عمليات البحث على محركات البحث، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحيرة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية، وأنه يتم الآن إجراء عمليات الرصد للدرجات.

وأشار الديب، إلى أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالبحيرة لهذا العام مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأكد أنه بعد الانتهاء من عمليات الرصد والمراجعات النهائية، سيتم عرض النتائج على الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، للاعتماد النهائي وبعد الاعتماد، سيتم نشر النتائج عبر الموقع الإلكتروني للتعليم الأساسي بمحافظة البحيرة، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها.

خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بمحافظة البحيرة

للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في محافظة البحيرة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

بمجرد فتح الموقع، ستجد قائمة بالخدمات المتاحة.

ابحث عن خيار "استعلام عن النتائج" أو ما يشابه ذلك وانقر عليه.

ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للطالب للوصول إلى نتيجته مثل رقم الجلوس الخاص بك.

بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على زر "استعلام" أو ما يشابه ذلك للبحث عن نتيجة الطالب.

ستظهر النتيجة على الشاشة إذا تمت مطابقة المعلومات بشكل صحيح.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية بالبحيرة نحو 115 ألف و139 طالبًا وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

وكانت الدكتورة، نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، قد اعتمدن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، للفصل الدراسي الأول، الترم الأول، للعام الدراسى 2023-2024 بنسبة نجاح 80.3% علي مستوي الإدارات التعليمية بالمحافظة.

واعتمدت نائب المحافظ أيضًا نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 2794 طالب وطالبة حضر منهم 2699 طالب وطالبة، كما اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين حضر 12 طالب ونجح 10طلاب ، و الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع نجح منهم 45من إجمالى 54 طالب وطالبة .