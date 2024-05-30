أحمد فوزي: نسعى لعودة قطاع الناشئين لكرة السلة بالزمالك لسابق عهده

أبدى أحمد فوزي، رئيس قطاع الناشئين لكرة السلة بنادي الزمالك، سعادته بعودة من جديد إلى قلعة ميت عقبة، الذي تربى داخلها، مؤكدا انه يسعى إلى عودة القطاع الناشئين إلى سابق عهده.

وأضاف فوزي في تصريح خاص للبوابة نيوز، أن هناك خطة كاملة للنهوض بالقطاع والعمل على إعادته إلى دوره الطبيعي بإعداد الناشئين واثقالهم بالقدرات والخبرات من أجل أثراء الفريق الأول بلاعبين ذو قدرات عالية تساهم في حصد الألقاب و البطولات.

وأضاف رئيس قطاع الناشئين، أن الاهتمام بالبراعم والناشئين يوفر على النادي مبالغ مادية طائلة من خلال ظهور لاعبين أكفاء لتدعيم الفريق الأول وهو ما يمنع النادي من شراء لاعبينمن الخارج، بل يساهم في زيادة دخل النادي من خلال إعارات اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وكانت إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، أعلنت تعيين أحمد فوزي، لاعب فريق كرة السلة السابق رئيسا لقطاع الناشئين، خلال الساعات القليلة المقبلة.