منخفضا 5 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب في مصر منتصف التعاملات اليوم الخميس

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد أن انخفض السعر خلال جلسة الأمس بسبب تراجع سعر الذهب العالمي، بينما تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مما أثر على سعر الذهب.

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند 3110 جنيهات للجرام ليتداول حالياً عند المستوى 3105 جنيهات للجرام، بينما انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 30 جنيها حيث أغلق عند المستوى 3110 جنيهات للجرام مقارنة مع سعر الافتتاح عند المستوى 3140 جنيه للجرام.

تراجع متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية خلال جلسة اليوم ليصل إلى 47.25 جنيه لكل دولار، وذلك بعد أن كان عند متوسط 47.40 خلال جلسة الأمس و يستمر الذهب في تتبع حركة الذهب العالمي خلال الفترة الحالية التي تشهد استقرار وثبات في العوامل الأخرى المؤثر على تسعير الذهب وعلى رأسها حركة سعر صرف الدولار والطلب المحلي على الذهب.

حيث يشهد الطلب المحلي خلال الفترة الحالية تراجع واضح بسبب فقدان الثقة في الذهب بعد أن انخفض قرابة ألف جنيه من قيمته مقارنة مع الأسعار التي كانت متداولة بداية العام هذا بالإضافة إلى تراجع الطلب بشكل عام على الذهب كاستثمار بعد أن اختفت السوق الموازية للدولار.

ساهمت هذه العوامل في عزوف المستثمرين عن الذهب خلال هذه الفترة، ولكن بعد إجراءات الحكومة التي اتخذتها لتخفيض الدعم الذي تتحمله الدولة، من المتوقع أن ترتفع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، وبالتالي قد يعود الطلب على الذهب كتحوط ضد التضخم إلى التزايد من جديد.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

تراجع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين وذلك في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع العائد على السندات الحكومية الأمريكية، بينما تترقب الأسواق اليوم وغدا صدور بيانات هامة عن الاقتصاد الأمريكي من شأنها أن تؤثر على توقعات الأسواق لأسعار الفائدة.

استقر سعر الذهب المحلي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد أن انخفض خلال جلسة الأمس، يأتي هذا بعد أن تراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع في متوسط سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية.

بعد أن فشل سعر الذهب العالمي في اختراق مستوى المقاومة 2365 دولار للأونصة خلال هذا الأسبوع عاد إلى التراجع ليصل إلى القاع السعري الأخير الذي سجله عند 2325 دولار للأونصة، وفي حال استمر هبوط السعر تحت هذا المستوى سيدفعه إلى التراجع إلى المستهدف عند 2300 دولار ثم منطقة 2270 – 2280 دولار للأونصة.

السعر المحلي:

تراجع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس من سعر الافتتاح عند 3140 جنيه للجرام عيار 21 حتى المستوى 3110 جنيهات للجرام ليستمر السعر في التذبذب ضمن هذه المنطقة في محاولة للاستقرار فوق المستوى 3100 جنيه للجرام.

سعر الذهب مرتبط حالياً بالسعر العالمي بشكل كبير مما قد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة خاصة مع غياب عوامل التسعير الأخرى الأكبر تأثيراً على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.