5 محظورات في الإحرام.. تعرف عليها

مع اقتراب موسم الحج ، يبحث المسلمون عن محظورات الحج لتجنبها وإتمام الحج على أكمل وجه ، ووفقا للحسابات الفلكية التي تم إعلانها فإن موعد الحج 2024 يبدأ من مساء 14 يونيو المقبل، وهو ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.

ولذا تقدم «البوابة نيوز» محظورات الإحرام ومنها:

1 .حلق شعر الرأس، لقوله تعالى: “ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه” سورة البقرة رقم 196، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر، وقصها.

2 . استعمال الطيب عقب عقد الإحرام، سواء في ثوبه أو بدنه، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون، فان استعمال الطيب محرم في الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت.

٣ .الجماع : لقوله تعالى “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج" سورة البقرة رقم 197، وكذلك المباشرة لشهوة، لدخولها في عموم قوله “فلا رفث” ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى.

5 .قتل الصيد. لقوله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم” سورة المائدة رقم 95، وأما قطع الشجر فليس يحرم على المحرم، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم)، سواء كان محرماً أو غير محرم، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام. .

محظورات الإحرام للرجال

يعد من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.

و تعد الأشياء الخمسة المحظورة وصار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن، أو على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً، أو إزارا مرقعا فلا حرج عليه، ولو ارتدي قميص منسوج خياطة كان حراماً.

محظورات الإحرام للمرأة المنتقبة

ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة التي ترتدي النقاب، وهو أن تغطي وجهها، وتفتح لعينيها ما تنظر به، فإن النبي صل الله عليه وسلم نهي عنه، ومثله البرقع، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال غير المحارم بها، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء.