الضفة الغربية على صفيح ساخن.. اقتحامات واعتقالات وخسائر اقتصادية كبرى

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن هناك اقتحامات واشتباكات مسلحة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، حيث كانت هناك طائرة مسيرة قصفت أماكن كمخيم بلاطة.

وأضافت "السلامين"، اليوم الخمس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه في مدينة نابلس كانت هناك عملية دهس، وبعد ذلك استنفار لجنود الاحتلال وتأمين اقتحامات المستوطنين في المنطقة الشرقية، وبعد ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وأيضًا مع مسلحين فلسطينيين، كما قامت طائرة مسيرة بقصف شارع الحسبة في داخل مخيم بلاطة، كما جرفت جرافات الاحتلال البنى التحتية للمخيم، إضافة إلى وجود اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأوضحت، أنه في مدينة طوباس كان هناك اقتحام، وبعد ذلك اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال، بجانب وجود بعض الانفجارات التي تلت ذلك، وهي لعبوات محلية الصناعة في الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوجهة إلى بلد الطمون وفي مدينة طوباس.

وتابعت: "وفي مدينة رام الله والبيرة كانت هناك اقتحامات للصرافة، وبعد ذلك كتابات تخص جيش الاحتلال بأن هذه المحلات تتبع منظمات إرهابية، ويجب عدم التعامل معها، إضافة إلى وجود حريق في السوق المركزية للخضار في بلدية أو في مدينة البيرة؛ مما نتج عن خسائر كبيرة جدًا مالية بسوق الخضار المركزي في مدينة البيرة".