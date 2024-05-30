عمرو فتوح رئيسا للجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ب"المصرية اللبنانية لرجال الأعمال"

قرر مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي تعيين عمرو فتوح رئيسا للجنة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال عمرو فتوح رئيس اللجنة في اول تصريح له عقب إسناد رئاسة لجنة ريادة الأعمال له إن أهداف اللجنة هو تعزيز روح ريادة الأعمال بين أعضاء الجمعية وتشجيعهم على تأسيس مشاريع صغيرة ناجحة ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستدامة والنمو وتوفير التدريب والإرشاد للرواد في مجال إدارة وتطوير أعمالهم.

وتبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء اللجنة لتحفيز التعاون والابتكار وتوفير فرص التوظيف وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشروعات الصغيرة.

وقال إنه سيتم الإعداد حاليا لعدد من المشروعات تتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل حول ريادة الأعمال، التسويق، إدارة المشاريع، والابتكار وتقديم استشارات مخصصة لأصحاب المشاريع الصغيرة لدعمهم في تطوير أفكارهم وتحقيق أهدافهم وتوفير معلومات حول فرص التمويل المتاحة لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقديم دعم في إعداد خطط الأعمال وتنظيم فعاليات شهرية أو ربع سنوية لتبادل الخبرات وبناء شبكات التواصل بين أعضاء اللجنة

بالإضافة الي تنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بين أفراد الجمعية، مع منح جوائز مالية لأفضل الأفكار.

من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن المجلس قرر إتاحة الفرصة لضم عناصر وكوادر من شباب رجال الأعمال وتولي المناصب القيادية والإدارية بالجمعية لزيادة فاعلية الجمعية خلال المرحلة المقبلة وتوسيع قاعدة المشاركة لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.