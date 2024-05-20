وكيل “صحة مطروح” يتابع حالة مصابي حادث انقلاب تروسيكل

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، إنه فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل داخل مدينة مرسى مطروح، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 13 مصابا لمستشفى مطروح العام.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث، والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات.

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحى والخدمات المقدمه للمصابين ميدانياً بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام، يرافقه الدكتور محمد طارق نائب مدير المستشفى، وعاصم النحاس المسؤل الإعلامي للمديرية.

وكيل صحة مطروح: الإصابات تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة



وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن الإصابات تنوعت ما بين بسيطة ومتوسطة، وجرى تقديم الإسعافات والفحوصات اللازمة لهم، ولم يسفر الحادث عن حدوث أي حالات وفاة.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، وتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفي وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارٍ حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وكيل صحة مطروح يتابع الإجراءات التمريضية والالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى

وتفقد الدكتور مبروك سالم عناية القلب متابعا الإجراءات التمريضية والالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما تفقد مخزن المستلزمات الطبية بقسم الاستقبال في مستشفى مطروح العام؛ للتأكد من توافر المستلزمات مشددا علي ضرورة المتابعة المستمرة لكافة النواقص والابلاغ بها حرصا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمترددين على المستشفى.



وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والادارى بمستشفى مطروح العام على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى من ابناء المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات.

وكيل صحة مطروح: انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية

وأكد وكيل صحة مطروح على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.

وكيل “صحة مطروح” يتابع حالة مصابي حادث انقلاب تروسيكل

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