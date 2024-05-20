مهن خاصة بالنساء اندثرت مع الوقت.. تعرف عليها

متابعة للمهن التى اندثرت كنا قد تحدثنا عن المهن التى اندثرت بالنسبة للرجال وفى هذا التقرير سنعرض لباقى المهن التى اندثرت ولكننا سنخص هذه المره النساء حيث المهن التى عملوا بها ولكنها اندثرت مع الوقت فتعالى معى عزيزى القارئ نتعرف عليها.

1. مهنه المرضعة

كانت من أقدم المهن التى عملن بها النساء وكانت تتمثل فى كونها تقوم بارضاع الاطفال اذ كانت تقوم بها كبديل للعاجزات عن الارضاع أو كانت تقوم بها بأمر من الملك بأن تقوم بالرضاع وذلك حفاظا على صدور زوجاتهن من التغير ذلك عن مهنه المرضعة .

2. مهنه الغسالة

وهذه المهنه كان يمتهنها النساء الفقيرات اذ كانت تختار السيدة الفقيره لتقوم بغسل الملابس فى البيوت مقابل اجر مادى بسيط ولكن مع الوقت اندثرت هذه المهنه بسبب ظهور الغساله الكهربائية ذلك عن منهة الغساله .

3.مهنة المعددة

وتتحدد وظفيتها فى انها سيدة تواظب على حضور المأتم وعلى ذلك ترثى الموتى اذ تشاركها الحاضرات بالنديب اذ كان أهل المتوفى يستأجرونها وذلك ليكون صوتها هو الاوحد لتذكره محاسن المفقود اذ كانت تتجلى مهنهتا فى التعديد بصفات الفقيد الحسنه تذكرة لذويه وذلك كان موجود بالاماكن الشعبيه والريفيه ذلك عن مهنه العدادة .

4.مهنة العرافة

اشتهرت بملابسها البدوية الفضفاضة وكانت من وظفيتها انها تجوب الشوراع لتقرا الكف والطالع ثم تطورت مهنهتها لتذهب للبيوت ولكن اندثرت تلك المهنه وحلت بدلا منها عالم الابراج ذلك عن مهنه العرافة .

5.مهنة الخاطبة

وكانت تتحدد وظفيتها فى أنها تحتفظ بصور الفتيات ومن احتفاظها لصور الفتيات كان يقصدها الشباب مطالبه للزواج منهن على مرائى منها واختيار منها كما كانت من مهمامها أن تبحث للمطلقات والارامل لازواج .

6.مهنة الدلالة

تتحدد وظفيتها فى أن تذهب البيوت وتعرض لافضل واحلى انواع الملابس وقد اندثرت هذه المهن مع الوقت وحلت بدلا منها محلات لملابس ذلك فيما يخص الدلاله لخاطبه فمع تقدم الوقت صار الرجل يبحث عن شريكة حياته نفسه وكذلك البنت وعلىذلك اندثرت الخاطبه وان كانت موجودة بشكل مضمر فى بعض الاحياء الشعبيه والريفيه .