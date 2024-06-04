معلومات لا تعرفها عن طائر اللقلق المهاجر

طائر اللقلق احد اشهر الطيور المهاجرة والمميز بشكله وله صفات تختلف عن الطيور الاخرى، فيتميز بأرجله ورقبته الطويلة ومنقار طويل ايضا وتختلف الوان الريش لدى الطائر حسب نوعه حيث تمتلك بعض الأنواع كيسا خيطيا عبارة عن رفرف كبير من الجلد على العنق

تنمو هذه الطيور لتصبح كبيرة جدا وبعض انواعها يمتلك اجنحة ضخمة، الرأس تخلو من الريش ولونها اسود والأعناق لونها احمر فاتح، المنقار مدبب وسميك وطويل وله شكل حاد، تعيش هذه الطيور في الاراضي الرطبة العشبية والمستنقعات والبحيرات والجداول ومصبات الانهار.

تختلف في تفضيل المكان الذي تعيش فيه على حسب نوعها، ولكن يتواجد الطائر في جميع انحاء العالم ما عدا القارتين القطبيتين، وتعتبر هذه الطيور من اكلات اللحوم مثل الاسماك والثدييات الصغيرة، الحشرات، الزواحف، يبلغ طول هذا الطائرة من ٦٠ الى ١٥٠ سم ولا يصدر اصواتا يكون صوته منخفض جدا لانه لايمتلك العضو المسئول عن اصدار الصوت، وله قدرة على الارتفاع لمسافات عالية بالتدريج، ويعيش الطائر في مجموعات ماعدا موسم التزاوج والتكاثر، وتضع الاناث منه من ٣ الى ٦ بيضات ويتم احتضانها من الوالدين حتى ٥ اسابيع.





يوجد منه اكثر من ١٩ نوع منه حول العالم، يختلف في الحجم واللون ويتقاسم الطائر الذكر والانثى الابوة والامومة في بناء العش للتكاثر فيه ومسئولية الابن والجلوس على البيض ليبقى دافئا واحضار الطعام واطعام الابناء حتى تنمو، فلديه حياة رائعة ومتكاملة وغريبة من نوعها عليه كطائر مهاجر.