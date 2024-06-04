بسبب الشذوذ.. 4 أشخاص يخطفون مرشدا سياحيا بـ15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض 4 أشخاص بتهمة استدراج وخطف مرشد سياحي بمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بمدينة 15 مايو، بسبب ممارسة الشذوذ، وقام المتهمين بإجبار المجني عليه علي تحويل مبلغ 30 ألف جنيه لهم مقابل إطلاق سراحه.



بداية الواقعة بتمكن قوة أمنية بقسم شرطة 15 مايو بقيادة النقيب زياد كشك، من القبض علي كلا من "مصطفي محمود"، عامل ومقيم عرب الوالدة حلوان، و"محمد ياسر"، و"أحمد محمد"، و"عبد الرحمن ياسر"، وجميعهم مقيمون بحلوان، وبحوزتهم مركبة نارية توك توك، وسلاح ناري محلي الصنع وطلقات نارية.



وتبين قيامهم بخطف المدعو "أحمد عبد الرحمن"، 42 سنة، مرشد سياحي، ومقيم بفيصل الجيزة، لمنطقة جبلية بالطريق الأوسطي بدائرة القسم، بحجة ممارسة الشذوذ، بعدما تعرف علي المتهم الأول من خلال تطبيقات الشواذ علي فيسبوك، وعتدوا عليه بالضرب واحدثوا اصابته، وطلبوا منه تحويل مبلغ 30 ألف جنيه نظير إطلاق سراحه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2410لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.

