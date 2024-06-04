تفحم 10 أفدنة من أشجار النخيل ومنزل في حريق بواحة الداخلة.. صور

أسفر حريق هائل نشب اليوم الثلاثاء، في مزارع نخيل بقرية " عين القضا " التابعة لمركز الداخلة عن تفحم 10 أفدنة من أشجار النخيل بشكل مبدئي ومنزل لأحد المواطنين، وجاري حاليًا أعمال التبريد للحريق بواسطة رجال الحماية المدنية بقيادة العميد مصطفى عبد الحي مدير الحماية المدنية والإطفاء بالوادي الجديد.

أسفر الحريق عن إصابة 13 مصابًا بحالة اختناق جرى تقديم الإسعاف الأولية لهم بموقع الحريق بمعرفة رجال الإسعاف حيث جرى الدفع بـ 15 سيارة إطفاء و14 سيارة مياه و15 سيارة إسعاف للسيطرة على الحريق واخماده وذلك بعد نشوبه لمدة تجاوزت الـ 5 ساعات متواصلة مما أسفر عن احتراق بعض المنازل المجاورة للحريق وجرت السيطرة على النيران والتي ساعدت الرياح على سرعة انتشار الحريق.

فيما تواصل حتى هذه اللحظة إدارة الحماية المدنية والإطفاء أعمال التبريد لحين اخماد الأدخنة وضمان عدم تجدد النيران مرة أخرى فيما انتقلت قيادات الأمن والمباحث لموقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء والسيطرة على الحريق.

كما انتقل الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة يرافقه المهندس عماد بحر وكيل المديرية من مدينة الخارجة إلى مركز الداخلة والذي يبعد 240 كم عن عاصمة المحافظة لمتابعة حصر خسائر الحريق في أشجار النخيل والزراعات المختلفة.

كانت محافظة الوادي الجديد دفعت بسيارات محملة بالمياه ومحركات رفع وخزانات لموقع حريق مزارع نخيل "عين القضا "بمركز الداخلة وذلك لمعاونة سيارات الاطفاء والحماية المدنية التي تحاول السيطرة على الحريق الذي اندلع قرابة 5 ساعات كاملة التهم فيها منزلا لاحد المواطنين وعدد كبير من اشجار النخيل والفاكهة حيث بلغت عدد سيارات الاطفاء والمياه 29 سيارة.

وكان قد نشب حريق هائل ظهر اليوم الثلاثاء، في مزارع نخيل بمنطقة "عين القضا" بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقي اللواء محمد ابو الليل مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من ادارة النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمزارع نخيل بمنطقة "عين القضا" التابعة لمركز الداخلة حيث التهمت النيران عدد كبير من اشجار النخيل ، فيما تسببت الرياح في انتقال السنة اللهب الي المناطق المجاورة.

الدفع بسيارات اطفاء ومياه للسيطرة على حريق عين القضا بالوادي الجديد (1)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه للسيطرة على حريق عين القضا بالوادي الجديد (2)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه للسيطرة على حريق عين القضا بالوادي الجديد (3)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه للسيطرة على حريق عين القضا بالوادي الجديد (4)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه للسيطرة على حريق عين القضا بالوادي الجديد (5)

الدفع بسيارات اطفاء ومياه للسيطرة على حريق عين القضا بالوادي الجديد (6)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (1)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (2)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (3)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (4)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (5)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (6)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (7)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (8)

تفحم عدد كبير من أشجار النخيل في حريق عين القضا بالوادي الجديد (9)

جانب من حريق عين القضا بالداخلة (1)

جانب من حريق عين القضا بالداخلة (2)

جانب من حريق عين القضا بالداخلة (3)

حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية عين القضا بالداخلة (1)

حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية عين القضا بالداخلة (2)

حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية عين القضا بالداخلة (3)

حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية عين القضا بالداخلة (4)

حريق هائل في مزرعة نخيل بقرية عين القضا بالداخلة (5)