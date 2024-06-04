صحيفة أمريكية: الشعور بـ"العزلة الدولية" يتعزز في نفوس الإسرائيليين مع استمرار الحرب على غزة

ذكرت مجلة "ساينس مونيتور" الأمريكية أن شعور إسرائيل بالعزلة الدولية بات يتعمق في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

وأشارت المجلة، في تقرير نشرته اليوم /الثلاثاء/، أن إسرائيل حاليًا تشهد حالة من العزلة الدولية تظهر مؤشراتها جليًا في الاحتجاجات التي اندلعت في مناطق متفرقة حول العالم عقب القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح ما تسبب في مقتل العشرات من الفلسطينيين.

كما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها على رفح في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، إلى جانب إعلان كلًا من أسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافهم بدولة فلسطين.

وأعلن أيضًا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سعي المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية تشمل الإبادة الجماعية وإحداث مجاعة داخل القطاع.

وأوضح التقرير أن الشعور بـ"العزلة الدولية" تعزز أكثر في نفوس الإسرائيليين عقب مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية "الحليف الأقرب لإسرائيل" بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس ووضع خطة لما بعد الحرب على غزة، بحسب المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن وتسبب في حدوث انقسام داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

ولفت التقرير إلى أن عددا من الإسرائيليين أكدوا شعورهم بالعزلة الدولية التي تعانيها إسرائيل في الوقت الراهن من جانب المجتمع الدولي، ناقلا قول أحدهم: "إننا نتحول ببطء إلى أشخاص منبوذين، وهذا شعور صعب للغاية".

وأشار التقرير إلى أن الوضع الراهن في إسرائيل أصاب الكثير من الشباب الإسرائيليين بحالة من الخذلان، وهم يرون أصدقاءهم في الخارج يتعاطفون مع القضية الفلسطينية دون إظهار التعاطف معهم أو حتى محاولة فهم تعقيدات الحرب.

