تعرف على موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

يواجه منتخب مصر بوركينا فاسو في العاشرة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم النسخة المقبلة.

تنطلق صافرة البداية لمباراة الفراعنة وبوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة من بعد غد الخميس.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، استدعاء عمر كمال عبد الواحد لمعسكر المنتخب، استعدادًا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العام بعد إصابة أحمد فتوح.